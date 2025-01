BELEZA

Concurso Rainha do Carnaval de Salvador abre inscrições para edição de 2025

Neste ano, o tema do 34ª edição do concurso será "Bahia e seus encantos"

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 19:34

Vencedora do concurso de Rainha do Carnaval de Salvador 2024 Crédito: Reprodução

Estão abertas as incrições para o Concurso Rainha do Carnaval de Salvador 2025. As candidaturas podem ser feitas até o dia 31 de janeiro. A taxa custa R$ 300,00.

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site oficial do concurso. Neste ano, o tema do 34ª edição do concurso será: "Bahia e seus encantos".

Para se candidatar, é necessário atender aos seguintes critérios:

Ser maior de 18 anos;

Ter estatura mínima de 1,65 m;



Estar cursando nível médio ou superior.



No momento da inscrição, a candidata deve informar apresentar CPF, RG original e cópia, duas fotografias (uma de rosto e uma de corpo inteiro em traje de banho), atestado de escolaridade (no mínimo cursando 2º grau) e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 300,00.

A primeira eliminatória será no dia 1° de fevereiro, às 17h no Mercado do Ceasinha, no Rio Vermelho. Doze candidatas serão selecionadas para a final do concurso e desfilarão para os jurados que vão selecionar a Rainha e Princesas. Internautas também poderão participar da votação. A etapa final da eleição da Rainha e Princesas será realizada no dia 14 de fevereiro.