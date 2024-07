REVOLUÇÃO LENTA

Conexão 5G: após dois anos, tecnologia só chegou a 37 cidades baianas

Entre as grandes operadoras, a cobertura se limita a 18 cidades; saiba quais

Larissa Almeida

Publicado em 16 de julho de 2024 às 05:30

Antena 5G na Boca do Rio Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

As longas horas de espera em centros médicos e os minutos entre as estações de embarque e desembarque no metrô costumam ser mais toleráveis quando o sinal de internet coopera e facilita o deslize constante na tela do celular. Desde que a cobertura 5G – quinta geração de internet móvel, com maior velocidade e múltipla conectividade – começou a ser implementada na Bahia, em agosto de 2022, essa conexão ficou ainda mais rápida em Salvador e Região Metropolitana, que lideram o índice de área coberta. No entanto, essa realidade não se estende para o resto do estado: dos 417 municípios baianos, apenas 37 têm sinal 5G, de acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Entre as grandes operadoras, a cobertura é ainda menor e se limita a 18 cidades do estado, sendo elas: Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Dias D’Ávila, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Mata de São João, Porto Seguro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, São Francisco do Conde, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Na Bahia, a TIM está presente em 16 municípios dos 18 citados acima, sendo exceções Vitória da Conquista e Juazeiro. Pela operadora, somente Salvador conta com 100% de cobertura em todos os bairros, que dispõem de 244 estações com tecnologia 5G ativa, responsáveis por 28% do tráfego total de dados na cidade. Para Bruno Talento, diretor da TIM Nordeste, o que se apresenta como desafio à expansão dessa cobertura para outras cidades são as condições de instalação.

“Os desafios estão baseados, em primeiro lugar, na liberação da Anatel. Nós estamos cumprindo a implementação nas cidades à medida que a Anatel libera as frequências e seguimos o cronograma, que define prioridade para as capitais, depois cidades de 500 mil e 300 mil habitantes, respectivamente. Em segundo lugar, estão as condições de infraestrutura, que ainda precisam ser criadas”, afirma.

Bruno Talento aponta que o sucesso da ativação da conexão 5G em todos os bairros de Salvador se deve muito à legislação. “Onde temos uma legislação amiga e moderna, esse processo [de implementação do sinal] avança numa velocidade maior. Salvador tem uma legislação municipal muito moderna, por isso que pudemos avançar”, reitera.

A Vivo tem cobertura 5G em oito cidades da Bahia: Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Lauro de Freitas, Porto Seguro e Vitória da Conquista. Na capital baiana, mais de 90 bairros também já contam com a tecnologia e a expectativa da empresa é de crescimento. “A expansão da rede 5G para outras regiões é gradual e evolui de acordo com capacidades técnicas, demanda e autorizações para instalações de antenas. Para acessar o 5G, é preciso possuir um aparelho compatível e estar dentro da área de cobertura, sem tarifação extra pelo acesso”, diz em nota.

Já a Claro tem a rede 5G+ em sete municípios baianos: Salvador, Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Juazeiro, Itabuna, Feira de Santana e Camaçari. “As ativações de novas cidades seguem as determinações da Anatel e autoridades responsáveis, e são realizadas de acordo com um planejamento estratégico, que leva em consideração o cenário mais adequado para a região e a possibilidade de ofertar a melhor experiência possível aos clientes. A Claro destaca a importância do estado baiano e seguirá investindo na ampliação da sua rede 5G na região”, pontua a operadora por meio de nota.

De acordo com o edital da Anatel, há previsão de instalação de antenas 5G numa proporção de uma para cada 30 mil habitantes em todo o país até o final do ano. Até 2029, a expectativa é fazer a cobertura chegar nas cidades acima de 30 mil habitantes. Para Ageu Guerra, engenheiro de telecomunicações e gerente de Engenharia da TIM Nordeste, o principal obstáculo a essa meta é a liberação do espectro – também chamado de faixa de frequência.

“O espectro é a faixa de frequência, que é invisível, e é como a estação de rádio, que o 5G utiliza numa frequência que antes eram utilizadas pelas TVs satélites. Então, a Anatel vem fazendo a mitigação [diminuição] da interferência e colocando filtros para poder liberar faixas de frequência para o uso do 5G nas cidades. Isso leva um tempo e as operadoras têm um cronograma de instalação de novas antenas, que são adicionais àquelas do 4G e que também levam tempo”, finaliza.