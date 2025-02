CHUVA

Confira a previsão do tempo para Salvador

Temperatura na cidade deve variar entre 25°C e 32°C

A chuva da madrugada deve continuar marcando presença nesta terça-feira (25) para os soteropolitanos. A previsão indica que, ao longo do dia, a cidade terá chuvas isoladas, com previsão de intensificação durante a noite. De acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet), a temperatura na cidade deve variar entre 25°C e 32°C, com umidade máxima em 95%.>