DEBAIXO D'ÁGUA

Vai chover no Carnaval! Veja previsão do tempo para sete dias da folia em Salvador

Pelo menos dois dias da semana terão pancadas de chuva

Prepara o protetor solar e a capa de chuva que vai ter uma mistura de climas no Carnaval de Salvador. Em média, desta quinta-feira (20) até a Quarta de Cinzas, em 5 de março, as temperaturas vão variar entre 25°C e 30°C, com previsão de tempo nublado, pancada de chuva e Sol ao longo do dias. Os dados são do Climatempo. >