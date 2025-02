REI DO REGGAE

Edson Gomes é confirmado no Carnaval de Salvador; veja os detalhes

Atração foi celebrada pelo prefeito Bruno Reis

Maysa Polcri

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 09:55

Edson Gomes se apresentará no sábado (1º) Crédito: Divulgação

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) confirmou a participação do cantor baiano Edson Gomes no Carnaval de Salvador. O "rei do reggae" estará presente no Campo Grande, no sábado (1º). Segundo o gestor municipal, a contratação faz parte das iniciativas para atrair foliões para o circuito Osmar durante o final de semana na folia. >

"Faremos um grande sábado no Carnaval do Centro. Contratamos grandes atrações. Inclusive, um débito que eu tinha com a galera do reggae, que sempre pedia por Edson Gomes. Eu tinha prometido para o Festival da Virada do ano passado. Ele vai estar no sábado, junto com outras grandes atrações. Além de BaianaSystem, Timbalada e Durval Lelys, justamente para equilibrar a distribuição do público", falou o prefeito durante coletiva de imprensa no domingo (23). >

No Carnaval do ano passado, os portais tiveram que ser fechados, no sábado, devido à lotação no circuito Barra-Ondina. "Está tudo preparado, vamos ver como vai ser na quinta, na sexta, mas com fé em Deus com essas medidas, grandes atrações no Centro, o Carnaval que começava tradicionalmente no domingo já começa forte no sábado", comentou Bruno Reis. >

"Espero que dê certo e ajude de uma vez por todas consolidar o Carnaval do Centro e sepultar aquela pergunta que era comum, qual era o destino, se o Carnaval do Centro ia morrer ou não e agora ele está mais vivo do que nunca", finalizou o prefeito. >