CULTURA

Confira a programação do Festival da Primavera deste final de semana

No sábado (21), a Praça do Campo Grande será palco de shows que incluem Márcia Short e o Baile do Bem, com participações de artistas como Fernanda Abreu e Sérgio Loroza. No Largo da Mariquita, Rio Vermelho, Zé Atunbí e Afrocidade, com participação de Nêssa, comandam o som a partir das 17h. O festival se estende até o dia 29, com destaque para o Baile da Melhor Idade e o Mercado Iaô, na Ribeira.