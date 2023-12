Confira horários do Ferry-Boat para Natal e Réveillon

Ferry terá operação especial. Crédito: Rodrigo Mantoan

A Internacional Travessias Salvador divulgou a operação especial para atender os usuários que pretendem utilizar o Sistema Ferry-Boat no período das festas de fim de ano, de Natal e Réveillon. O serviço especial vai do dia 21 de dezembro a 03 de janeiro e deve receber fluxo superior em 5% ao registrado no ano passado, no mesmo período, quando fizeram a travessia 293 mil pessoas e 43 mil veículos.



Durante a operação especial, as saídas ocorrem nos horários regulamentares, de hora em hora, a partir das 5h da manhã até as 23h30, em dias úteis; e das 6h da manhã até às 23h30, nos fins de semana e feriados. A ITS vai realizar viagens extras de acordo com a demanda e sempre respeitando a disponibilidade dos barcos e os momentos obrigatórios de manutenção preventiva/corretiva.

Estarão disponíveis para a operação cinco embarcações da frota: Maria Bethânia, Pinheiro, Ivete Sangalo, Zumbi dos Palmares e Rio Paraguaçu.

Não farão parte da operação de fim de ano, os ferries Anna Nery e Dorival Caymmi. O primeiro encontra-se em serviço de docagem com previsão de retorno no mês de janeiro. O segundo está afastado para corrigir o sistema de propulsão, dependendo de uma peça que não é vendida no país, e precisa ser fabricada. Já foi feita a encomenda, com prazo de 60 dias para entrega. Por isso, a empresa ofertou horários extras na madrugada para atender ao fluxo apresentado.

Hora Marcada

Os usuários têm a opção do serviço de Hora Marcada, para o qual a empresa disponibilizou 1060 horários considerando viagens de ida e retorno. As vagas foram distribuídas no início da manhã e madrugada para maior conforto e comodidade dos clientes. Para consulta e compra, os usuários podem acessar o site da Concessionária: internacionaltravessias.com.br.

Também está disponível ao usuário o agendamento para transporte de veículos de passeio pelo SAC Digital (sacdigital.ba.gov.br). Diferente do serviço de Hora Marcada, nesta modalidade de agendamento não é necessário efetuar o pagamento antecipado e também não há taxa de serviço.

No site oficial da ITS é possível acessar o Filômetro, plataforma que permite a consulta prévia sobre o melhor momento para se dirigir ao terminal, evitando filas. Durante a operação especial de feriado, a Internacional Travessias Salvador estará com reforço em todas as suas equipes operacionais, em áreas como limpeza, segurança, marítimo, bilheteria, trânsito e manutenção.

Ferrycard

Para aqueles que precisam fazer a recarga do cartão Ferrycard, o serviço estará disponível, mesmo nos dias de operação especial, em guichê específico para isso. Para o caso de troca ou entrega de cartões, o horário de funcionamento deste setor é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h. Não funciona sábado, domingo e feriado.

