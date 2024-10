COMÉRCIO

Confira mudanças no funcionamento de locais de Salvador por conta da eleição

No próximo domingo (6), acontecerão as eleições municipais, que alterarão o funcionamento de alguns mercados e museus em Salvador. Entre os afetados pelo evento, estão o Museu Geológico da Bahia, e os mercados do Rio Vermelho, do Ogunjá, das Sete Portas e de Paripe.

O Museu Geológico da Bahia paralisará suas atividades durante todo o final de semana, não abrindo no sábado (5), no domingo (6) e nem na segunda (7), voltando à ativa na terça-feira (8).

O Mercado do Rio Vermelho, por sua vez, se mantém normal no sábado, mas fecha ao longo do domingo, data da eleição. O Mercado do Ogunjá funcionará inclusive no domingo, mas fechará mais cedo, ficando aberto entre as 6h e 13h.