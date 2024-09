LOCAL DE VOTAÇÃO

Eleições municipais: como checar se seu local de votação foi alterado

Faltam seis dias para as votações para prefeito e vereador

Da Redação

Publicado em 30 de setembro de 2024 às 17:18

Eleição vai ocorrer no dia 6 de outubro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

As eleições municipais de 2024 acontecem daqui a seis dias, e os locais de votação de cada eleitor não é necessariamente o mesmo do último processo eleitoral. Com alterações nas determinações de alguns municípios, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) orientou os cidadãos a checarem seus dados por canais virtuais disponibilizados pela Justiça Eleitoral.

As mudanças de local de votação geralmente se devem à realização de obras ou desativação de espaços que hospedavam votações, como escolas, universidades ou associações.

É possível também solicitar a alteração de um local de votação, em casos de transferência temporária de seção. Contudo, essa possibilidade não se estende a qualquer eleitor, mas sim a integrantes de grupos específicos, como pessoas com deficiência, agentes de segurança, mesários, indígenas e quilombolas.

Para confirmar o local de votação, podem ser utilizados três canais. O primeiro deles é o NAVE - Atendimento Virtual ao Eleitor, um Chatbot chamado Maia que atende clientes no site do TRE-BA. Além disso, ele funciona pelo WhatsApp no número 71 3373-7000, e pelo Telegram @MaiaTREbot.

Outra possibilidade é o aplicativo do e-Título. Lá, na tela inicial do app, é possível ver o local, a zona e a seção eleitoral. Ele mostra ainda o caminho de onde o usuário está até a urna, por navegação via GPS.