ELEIÇÕES EM SALVADOR

'O que tenho visto nas ruas é o desejo das pessoas de decidir a eleição no primeiro turno', diz Bruno Reis

Declaração foi feita durante carreata na Estrada Velha do Aeroporto, nesta quinta-feira (26)

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição Bruno Reis (União Brasil) disse que a adesão crescente da população aos eventos nas ruas reforça a confiança numa vitória no primeiro turno. A declaração aconteceu durante carreata na região da Estrada Velha do Aeroporto, na manhã desta quinta-feira (26).

“O que eu tenho visto nas ruas é um desejo, um sentimento majoritário das pessoas, de decidir essa eleição já no primeiro turno”, disse Bruno durante a carreata.

“Por onde a gente tem passado nesta campanha, a recepção das pessoas tem sido impressionante, a adesão tem aumentado, e a cada dia vem crescendo com a proximidade da eleição. Vamos seguir trabalhando forte até o dia 5, com uma agenda de ações ainda mais intensa”, completou.

A carreata desta quinta-feira contou com a presença do vereador Carlos Muniz (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS). O trajeto partiu da frente do Condomínio 2 de Julho, em Nova Brasília, e seguiu até a Praça da 3ª etapa de Castelo Branco.