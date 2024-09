CORRIDA PELO VOTO

Quaest divulga nesta terça-feira a segunda pesquisa sobre a eleição em Salvador

O instituto Quaest, que realiza pela primeira vez pesquisas sobre as eleições em Salvador, divulga, nesta terça-feira (17), o segundo levantamento sobre a corrida eleitoral na capital baiana. Contratada pela TV Bahia, a sondagem de opinião será apresentada no telejornal BATV, a partir das 19h.

O primeiro levantamento, divulgado no final de agosto, apontou a vitória de Bruno Reis (União Brasil) no primeiro turno com 66% dos votos totais. Uma vantagem de 57 pontos percentuais em relação ao segundo colocado, o vice-governador e candidato do MDB, Geraldo Júnior.