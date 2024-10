DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Confira o funcionamento dos serviços municipais nesta segunda-feira (28)

aulas serão suspensas e retomadas na próxima terça-feira (29)

Da Redação

Publicado em 27 de outubro de 2024 às 15:42

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

Na próxima segunda-feira (28), em virtude das comemorações do Dia do Servidor Público, o expediente estará suspenso nas repartições públicas municipais, retornando o funcionamento normal na terça-feira (29). A Prefeitura manterá o funcionamento dos serviços essenciais em Salvador, garantindo a preservação do patrimônio, o monitoramento e ordenamento do trânsito, a circulação dos ônibus e o atendimento emergencial de saúde.

Confira:

Trânsito – Agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) atuarão normalmente nas ruas, atentos para agir, imediatamente, em casos de obstruções e outras intercorrências no trânsito. As equipes da autarquia vão intensificar o monitoramento nas vias de grande movimentação de entrada e saída da cidade, como a Rodoviária, o Ferry Boat, a Feira de São Joaquim e a Avenida Luís Viana (Paralela).

O Núcleo de Operação Assistida (NOA) também estará atento ao tráfego 24 horas, durante todo o período, por meio das câmeras de videomonitoramento, auxiliando as equipes que estarão em rondas.

Já os setores de defesa de notificações e de protocolo não funcionarão na segunda. As notificações com previsão de vencimento nesses dias serão prorrogadas para o dia útil subsequente, ou seja, para a terça-feira (29).

Na segunda-feira (28), os atendimentos no setor de liberação de veículos apreendidos nos pátios também estarão suspensos, voltando ao normal na terça. O cidadão pode entrar em contato com a autarquia pelo Fala Salvador, no número 156, ou pelo aplicativo NOA Cidadão.

Transporte – Os ônibus, ascensores (Elevador Lacerda e planos inclinados) e a Travessia Marítima Plataforma-Ribeira funcionarão normalmente na próxima segunda-feira (28). A Coordenação de Transportes Especiais (Cotae) e o setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) não farão atendimentos administrativos. Os ônibus e BRT estarão funcionando normalmente.

Educação – As aulas serão suspensas na segunda-feira (28) e retomadas na próxima terça-feira (29).

Prefeituras-Bairro, Simm e SAC do Empreendedor – O atendimento será suspenso nesses locais na segunda-feira (28) e retomado na próxima terça-feira (29).

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) funcionarão durante 24h. As demais unidades de saúde retomarão o atendimento a partir das 8h da próxima terça-feira (29).

Fiscalização e urbanismo – Em comemoração ao Dia do Servidor Público, nesta segunda-feira (28), o atendimento presencial da Sedur está suspenso. O trabalho de fiscalização do órgão, segue em regime de plantão, com operações de combate à poluição sonora, estabelecimentos comerciais, publicidade e construção irregulares. As denúncias de poluição sonora devem ser feitas através do Fala Salvador 156 ou pelo aplicativo Sonora Salvador.

Guarda Municipal – Um efetivo de 100 agentes da autarquia estará de plantão, atuando em serviços diversos, com rondas em parques, apoio às ações de fiscalização da Sedur, Transalvador e Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), além de patrulhamento preventivo e reforço à fiscalização na orla.

Espaços culturais – Os espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), incluindo o museu Cidade da Música da Bahia, a Casa do Rio Vermelho, o Espaço Pierre Verger da Fotografia Baiana, o Carybé das Artes e a Casa do Carnaval não funcionam às segundas-feiras, logo, neste feriado do dia 28 estarão fechados.

Defesa Civil – A Defesa Civil de Salvador (Codesal) funciona ininterruptamente, em regime de plantão 24 horas, para atender às solicitações. Em caso de risco de queda de árvore, deslizamento de terra, alagamento de imóvel e desabamentos, entre outras ocorrências, a população deve entrar em contato com a Codesal, de forma gratuita, pelo telefone 199.

Promoção Social – As Unidades de Acolhimento Institucional (UAI), o encaminhamento para a concessão de benefícios eventuais (auxílio-funeral e auxílio-moradia) e o Serviço Especializado em Abordagem Social funcionarão normalmente. Os 10 Restaurantes Populares também abrirão na segunda-feira (28).

Ouvidoria – A Ouvidoria Geral do Município (OGM) segue com o registro de atendimento das demandas dos cidadãos em esquema 24h, através do telefone 156 ou portal salvadordigital.salvador.ba.gov.br.

Salvamar – A Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) manterá o efetivo normal de salva-vidas, distribuído por uma média de 26 postos instalados entre as praias de Jardim de Alah e Ipitanga. Além dos postos, estará disponível uma equipe de resposta rápida para atendimentos e apoio na praia.