DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Prefeitura antecipa salários de servidores municipais para o dia 28

Em função do Dia do Servidor Público, comemorado na próxima segunda-feira (28), a prefeitura de Salvador antecipou os salários de seus funcionários. Em publicação no Instagram, o atual gestor Bruno Reis (União Brasil) realizou o anúncio.

O Dia do Servidor Público faz parte do calendário oficial do país desde o governo de Getúlio Vargas, em 1943. Normalmente, é uma data classificada como ponto facultativo, com as atividades, nesse dia, não sendo obrigatórias para certos grupos, como as repartições do município de Salvador.