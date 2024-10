DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

Governo da Bahia decreta feriado na próxima segunda (28)

O Governador Jerônimo Rodrigues (PT) decretou feriado na próxima segunda-feira (28), em função da celebração do Dia do Servidor Público. Segundo publicação do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (23), fica suspenso o expediente das repartições públicas do Poder Executivo Estadual na data , “ressalvados os serviços públicos essenciais cuja prestação não admita interrupções”, como os da área da saúde, educação, transporte e segurança.

O Dia do Servidor Público faz parte do calendário oficial do país desde o governo de Getúlio Vargas, em 1943. Normalmente, é uma data classificada como ponto facultativo, com as atividades, nesse dia, não sendo obrigatórias para certos grupos, como as repartições do município de Salvador.