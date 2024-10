BENEFÍCIO

Servidoras de Feira de Santana podem pedir licença durante período menstrual

As servidoras municipais de Feira de Santana, no centro norte baiano, vão poder solicitar afastamento das atividades de trabalho em casos de sintomas graves durante o fluxo menstrual. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (Dom), desta sexta-feira.