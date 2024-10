ATROPELAMENTO

Mulher morre atropelada em Feira de Santana

Caso aconteceu na Avenida João Durval Carneiro. Vítima atravessava a via quando foi atingida

Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na Avenida João Durval Carneiro, em Feira de Santana, no centro-norte baiano. De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima foi identificada como Ana Cleide Francisca de Jesus Carvalho, 48 anos.

O acidente foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, Ana Cleide está acompanhada de uma outra mulher, quando atravessa a via e é atingida pelo carro. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Ela foi encaminhada para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Ainda segundo a PC, a guia de necropsia foi expedida e 2ª Delegacia Territorial (DT/Feira) realiza diligências para identificar o motorista do carro e as circunstâncias do acidente.