DIVERGÊNCIA POLÍTICA

Tiroteio termina com um morto e dois feridos no extremo-sul baiano

Caso aconteceu no município de Prado, na madrugada da última sexta-feira

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 17:49

Viatura da polícia Crédito: Haeckel Dias/Ascom-PC

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após uma troca de tiros no município de Prado, no extremo-sul baiano. A vítima foi identificada como Giliard Lima Santos, 23 anos. O tiroteio teria sido motivado por divergências políticas. Um dos feridos seria o irmão do jovem. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira (3), na Rua José Có, distrito de Guarani, na zona rural.

O caso aconteceu por volta das 0h30. Imagens de câmera de segurança mostram Giliard e o irmão chegando em um carro branco quando pararam e abordaram um jovem que estava no local. A discussão resultou em uma troca de tiros que terminou com três atingidos e uma correria entre as pessoas que estavam na rua.

De acordo com a Polícia Civil (PC), os dois feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Itamaraju, onde permanecem internados. Eles foram identificados como José Ricado Lima dos Santos, 24, irmão de Giliard , e José Lucas Oliveira de Jesus, 25, que está internado em estado grave.

Giliard seria filho de um dos líderes da campanha de Wilsinho Brito (PP), candidato à prefeito do município. Ele me manifestou através de uma publicação nas redes sociais. “Expresso minha indignação com a crescente onda de violência [...] e repúdio a qualquer ato do tipo. Minha solidariedade à família”, afirmou o candidato.

O prefeito de Prado e rival de Wilsinho na campanha, Gilvan Produções (PSD) , também publicou uma nota de pesar. “Reafirmamos que a disputa política democrática, livre e legítima é de fundamental importância em nossa sociedade”, disse.