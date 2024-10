SALVADOR

Homem é morto a tiros na região do Dique do Tororó

Vítima ainda não foi identificada

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 16:11

Homem foi morto no Dique do Tororó Crédito: Marina Silva/CORREIO

Um dos pontos mais conhecidos da capital baiana virou palco de episódios de violência. Um homem foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (04), na região do Dique do Tororó, em Salvador. De acordo com Polícia Civil, a vítima ainda não teve identidade reconhecida.

Policiais militares da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram na Av. Vasco da Gama, no Engenho Velho de Brotas, local exato em que teria sido registrados os disparos.

De acordo com a PM, o homem foi encontrado já sem vida pelos policiais. Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para remover o corpo, que ainda deve passar por perícia e demais procedimentos habituais.

Homem foi morto no Dique do Tororó Crédito: Marina Silva/CORREIO

As investigações do caso são conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

Território do 'tráfico'

Conforme apontado pelo CORREIO, na coluna Insegurança, a região do Dique do Tororó nos últimos tempos tem passado de cartão postal à arena do tráfico. Integrantes do Comando Vermelho utilizam o local, em frente a uma rede de fastfood, para a comercialização de drogas. A boca de fumo ao ar livre recebe as atividades criminosas, normalmente, a partir das 21h.

Os traficantes chegam e se misturam com os moradores de rua que costumam ficar no espaço destinado à roda de capoeira. Conforme a noite passa, o “movimento” aumenta. Os clientes deixam os carros no estacionamento do fast food, atravessam, pegam os pacotes, depois retornam e vão embora. Tudo bem orquestrado. Com o disfarce perfeito, os faccionados não são notados nem pelos policiais que passam por ali.