DEMOCRACIA

Mais de 450 internos de presídios baianos votam nas Eleições 2024 este domingo

Urnas eletrônicas estarão à disposição de internos de 13 unidades prisionais da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), no domingo (6), para as Eleições Municipais de 2024. Os 467 reeducandos vão poder escolher prefeitos e vereadores de 10 cidades do interior e de Salvador.

Procedimento

O direito de participar das eleições é concedido aos internos que não têm condenação criminal transitada em julgado e também está concedido àqueles que deixaram recentemente o sistema penitenciário. A garantia do voto do preso provisório e do adolescente internado está prevista no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal de 1988.