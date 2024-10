ELEIÇÕES 2024

Polícia monitora crimes eleitorais em tempo real durante votação neste domingo (6)

Monitoramento do processo eleitoral acontece em Salvador e em cidades do interior

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 18:16

Polícia Civil realiza monitoramento neste domingo Crédito: Divulgação

Durante o período eleitoral, a Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Inteligência Policial (DIP), intensifica as ações de repressão a crimes eleitorais e prevenção de infrações que possam comprometer a integridade do pleito, realizado neste domingo (06). O Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciber-Lab) garante as investigações de ocorrências no ambiente virtual, como redes sociais e internet, abrangendo desde fraudes e ameaças até casos envolvendo disseminação de informações falsas.

O monitoramento em tempo real do processo eleitoral em Salvador e em cidades do interior será realizado por meio do aplicativo Agente de Campo, que auxilia na identificação e captura de suspeitos, especialmente em casos de descumprimento de medidas judiciais.

A atuação do DIP começou do sufrágio e se estenderá até o término do processo eleitoral. Equipes de analistas especializados estarão presentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), garantindo uma integração constante com o Governo Federal para monitorar e coibir crimes eleitorais em tempo real.

Mapeamento

O DIP realizou um mapeamento dos pleitos anteriores e das regiões com maior probabilidade de acirramento. Segundo o diretor do Departamento, delegado Ivo Tourinho, foram analisadas ocorrências de eleições passadas e reunidas informações de outras instituições para determinar os municípios com maior potencial para incidentes, como ameaças e lesões corporais.