FEMINICÍDIO

Mulher é encontrada morta com sinais de tortura em Feira de Santana

Ainda segundo a PC, a vítima foi identificada como Kelly Oliveira Silva, 36 anos, que estava desaparecida deste a última terça-feira (1). De acordo com informações da TV Subaé, afiliada da TV Bahia no município, o imóvel pertence ao seu ex-namorado, que foi identificado como Luiz Henrique Cerqueira de Oliveira, de 33 anos.

Em contato com a TV Subaé, familiares contaram que Kelly estava separada do suspeito há cerca de seis meses, após um relacionamento de quatro anos. Na última segunda-feira (30), a vítima informou a parentes que o ex-namorado a chamou para conversar com o objetivo de reatar a relação. No entanto, ela parou de atender ligações ou responder mensagens.