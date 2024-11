VAI SEXTAR

Confira o que abre e fecha em Salvador no feriado de Proclamação da República

A maioria dos shoppings vai abrir normalmente, assim como museus

Ferry-boat - Funcionará das 6h às 23h30, com possibilidade de abertura antes, caso haja demanda. Cinco ferries estarão à disposição: Dorival Caymmi, Anna Nery, Pinheiro, Rio Paraguaçu e Maria Bethânia. Viagens extras serão realizadas se houver demanda, de acordo com a Internacional Travessias

Hemoba - nos dias 15 e 16, o Hemocentro Coordenador (Avenida Vasco da Gama) abrirá das 7h às 16h30, e a unidade móvel de coleta (hemóvel) estará no Salvador Shopping, das 8h às 17h. As outras unidades permanecerão fechadas na capital baiana. No interior do estado, somente a unidade de Feira de Santana abrirá no sábado (16), das 7h30 às 12h30.