Confira o que abre e fecha na nesta segunda-feira (25), dia de Natal

Savador Norte Shopping . Crédito: Roberto Abreu

Nesta segunda-feira (25), estabelecimentos e repartições públicas terão seu horário de funcionamento alterado devido ao feriado de Natal.



Confira o que abre e fecha nesta segunda:



SHOPPINGS



Parque Shopping da Bahia



As lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e opções de lazer têm funcionamento facultativo, das 12h às 21h. O encontro com Papai Noel será das 11h às 17h30.

Shopping Barra

Lojas estarão fechadas. A praça de alimentação / fast food funciona das 12h às 21h. Já os restaurantes do Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli são a partir das 12h. Para o cinema, consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Paseo

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Shopping Itaigara

O shopping estará fechado.

Boulevard Shopping Camaçari

A praça de alimentação e espaços de lazer funcionarão das 14h às 21h. O cinema opera de acordo com a programação disponível no site. As lojas e demais serviços estarão fechados, voltando a atender normalmente na terça (26), das 9h às 21h.

Shopping Paralela

As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h.

Shopping Piedade

O shopping estará fechado.

Salvador Shopping

Lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados.

Salvador Norte Shopping

Lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados.

Shopping da Bahia

Lojas: Fechadas. Alimentação / Lazer: Das 12h às 21h.

Shopping Bela Vista

Lojas e quiosques fechados | alimentação e lazer: das 12h às 21h.

Shopping Lapa

O centro de compras não funcionará.

Shopping Vitória Boulevard

Apenas a Drogaria São Paulo vai funcionar, das 7h às 22h.

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Assaí Atacadista

Todas as lojas do Assaí estarão fechadas.

Ceasa

Estará fechada.

Mercado do Rio Vermelho

O estabelecimento estará fechado.

Mercado de Paripe

Funciona das 5h às 14h.

Mercado do Ogunjá

Fechado.

Mercado das Sete Portas

Fechado.

Home Center Ferreira Costa Paralela

Fechada.

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

SAC

Todas as unidades da Rede SAC de Salvador, região metropolitana e interior ficam fechadas, incluindo as carretas do SAC Móvel.

Serviços online como CNH definitiva; consulta de multas e licenciamento, dentre outros, podem ser acessados através do portal de serviços do Estado (www.ba.gov.br).

Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA)

Suspendeu atividades em 20 de dezembro, retomando o expediente no dia 8 de janeiro de 2024. Durante o período de interrupção do atendimento presencial, os cidadãos podem utilizar os serviços eleitorais por meio do site do TRE-BA, através do endereço eletrônico: www.tre-ba.jus.br.

Os postos da Justiça Eleitoral localizados nas unidades da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) seguirão horários específicos, estabelecidos pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb).

Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

As atividades regulares do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) estão suspensas de 20 de dezembro até 6 de janeiro,.

Para garantir o acesso aos serviços essenciais, as unidades judiciais do TJBA funcionam em regime de plantão de recesso, de acordo com as datas definidas nos Decretos Judiciários n. 821/2023 e n. 822/2023. Aos finais de semana, feriados e no período noturno (das 18h às 8h) segue o plantão ordinário, conforme já acontece durante todo o ano.

BANCOS