Confira onde fazer a declaração do IR de graça em Salvador

Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda precisa correr. O prazo encerra nesta sexta-feira (31) e, no dia seguinte, já começa a contar a multa por atraso. A recomendação dos especialistas é enviar o documento, porque quem deixa de cumprir o prazo pode ter que enfrentar uma série de problemas. Algumas universidades resolveram abrir as portas e auxiliar os contribuintes. Confira onde buscar ajuda.