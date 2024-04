TEMPORAL

Confira os 10 bairros em que mais choveu em Salvador

Em 24 horas, os maiores acumulados de chuva em Salvador foram registrados nas localidades de Valéria, com 7,9mm e Águas Claras, com 5,4mm, conforme dados atualizados pela Defesa de Civil de Salvador (Codesal) às 16h40 desta quarta-feira (10). No mês de abril, a Pituba foi o bairro que registrou maior acumulação de chuvas, com 459mm de água. Confira lista dos 10 bairros que registraram maior incidência, conforme dados atualizados às 17h25: