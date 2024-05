SALVADOR

Confronto com a PM deixa um homem morto em Cosme de Farias

Um homem foi morto durante troca de tiros com policiais militares da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), na madrugada desta quarta-feira (1). A ocorrência foi registrada durante policiamento do bairro de Cosme de Farias, em Salvador.

Com ele, foi encontrada uma pistola Taurus cal. 9mm com cinco munições, 96 porções de maconha, 60 porções de maconha, 12 porções de cocaína, nove porções de crack, quatro frascos com substância desconhecida e uma bolsa preta com dinheiro em espécie.