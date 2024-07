CIÊNCIA

Conheça a baiana que concorre a premiação nacional com estudo sobre poluição do ar em Salvador

Nelzair Araújo Vianna coordenou uma pesquisa sobre os impactos da poluição do ar por metais pesados

Maysa Polcri

Publicado em 5 de julho de 2024 às 05:30

Nelzair Vianna é pesquisadora da Fiocruz e fiscal da Secis Crédito: Reprodução/Fiocruz

O ano era 2005 e pouco se sabia sobre os impactos da poluição no ar para os moradores de Salvador. A falta de informações tirava o sono de Nelzair Araújo Vianna, fiscal de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis). Um estudo encabeçado por ela revelou a existência de metais pesados no ar da capital baiana e culminou em uma série de iniciativas que mitigaram o problema. Agora, Nelzair concorre ao Prêmio Espírito Público (PEP), que reconhece a atuação de servidores públicos no país.

“As perguntas sobre isso sempre povoaram a minha mente. Os riscos da poluição do ar pareciam óbvios para mim, mas nós precisávamos de mensuração científica para que houvesse mudanças”, conta Nelzair Vianna, que também é pesquisadora de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz/BA (Fiocruz). A inquietação da fiscal culminou no projeto Poluição do Ar em Salvador, com sete estações de monitoramento do ar na cidade.

Para fazer a medição, foram utilizadas plantas, que ficavam expostas ao ar durante 45 dias e depois eram levados para análise em laboratórios. A partir da pesquisa em sete pontos da cidade, o grupo de pesquisa liderado por Nelzair descobriu a presença de metais pesados no ar que circulavam na cidade.

“Descobrimos que as pessoas estavam respirando partículas com metais e isso não é bom. Uma vez acumulados no organismo, metais pesados podem se alojar em diversos tecidos e provocar vários problemas de saúde”, explica a pesquisadora. Existem comprovações científicas de que o cádmio é responsável por problemas renais e o chumbo causa déficits cognitivos em seres humanos.

Mas não bastava revelar o problema. A partir da descoberta, Nelzair Vianna buscou os órgão municipais e deu início a uma série de medidas que ajudaram a reduzir os níveis de poluição na cidade. A mudança de 26% da frota de ônibus por veículos menos poluentes foi uma das maiores vitórias, em 2024. Um estudo da pesquisadora demonstrou que a substituição completa poderia evitar 122 mortes por ano.

Nelzair Araújo Vianna é pesquisadora em Saúde Pública Crédito: Acervo pessoal

“Percebemos a concentração de poluentes em excesso em locais onde existem fontes emissoras e a dispersão do ar é mais comprometida. É o caso do Comércio, onde há grande circulação de veículos movidos a diesel: caminhões, ônibus e navios”, diz Nelzair. Ao longo dos anos, a Prefeitura de Salvador implementou mais de 300 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas. A meta é que outros 400 quilômetros sejam construídos até 2033.

Até a poluição causada no Carnaval de Salvador foi estudada pelos pesquisadores. “Criamos uma agenda de trabalho que começou em 2005. Dois anos depois, já estávamos medindo a poluição gerada pelos trios elétricos, pensando em como criar políticas para controlar a exposição das pessoas que trabalham e curtem”, conta Nelzair Vianna.

A partir disso, os trios começaram a utilizar biodiesel, opção menos poluente, além de fazer carrocerias de alumínio, que diminuem a carga dos motores. A história do projeto é contada na história em quadrinhos Ciência e Decisão, disponível aqui.

Para Nelzair Vianna, ainda existem desafios para mitigar a poluição do ar nas grandes cidades. “A sociedade precisa entender que existe um papel das políticas públicas, mas também individual. Cada pessoa e empresa precisam perceber o quanto estamos contribuindo para a emissão de gases poluentes”, ressalta.

No ano passado, Salvador aderiu à declaração Cidade Ar Limpo, com o compromisso de tomar medidas para a redução da poluição do ar até 2025. O acordo foi feito com o Grupo C40 de Grandes Cidades para Liderança do Clima.

Premiação

O Prêmio Espírito Público foi criado em 2018, com o objetivo de reconhecer iniciativas de profissionais que melhoram o serviço público brasileiro. Os vencedores da 6º edição do prêmio serão conhecidos no dia 24 de julho, em uma cerimônia no Rio de Janeiro.

São seis categorias: Desenvolvimento Social, Educação, Gestão de Pessoas, Gestão e Planejamento, Meio Ambiente e Emergência Climática, Saúde, além de Promoção e Prevenção da Saúde Mental de Adolescentes. O projeto da baiana Nelzair Araújo concorre na categoria Saúde. A premiação é um projeto da Parceria Vamos, formada pela Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org.