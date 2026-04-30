CURIOSIDADE

Conheça a cidade baiana que virou paraíso — e desafio — para escaladores de todo o Brasil

Itatim, no centro norte do estado, é procurada por muitos alpinistas

Millena Marques

Publicado em 30 de abril de 2026 às 06:30

Itatim Crédito: Reprodução/TradFriends

Localizada no centro norte da Bahia, o município de Itatim virou um dos destinos mais procurados por escaladores do Brasil por uma combinação bem rara de geografia, clima e tipo de rocha.

O destino, onde o alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira morreu após cair do Morro da Ponta Aguda, tem grandes maciços de granito espalhados pela região que formam paredões altos, sólidos. Esse tipo de rocha é ideal para escalada esportiva e tradicional, oferecendo vias bem técnicas, com fendas, regletes e agarras naturais que desafiam desde iniciantes até escaladores experientes.

Conheça Itatim, destino de escaladores de todo o Brasil 1 de 5

Outro fator importante é o relevo: Itatim tem várias formações rochosas concentradas em uma área relativamente pequena, o que facilita o acesso a diferentes vias no mesmo dia. Em vez de longas trilhas, muitas escaladas começam com caminhadas curtas — algo valorizado por quem pratica o esporte.

O clima do semiárido também ajuda. A região costuma ter muitos dias secos ao longo do ano, o que garante boas condições para escalar com frequência, sem depender tanto de janelas climáticas como em lugares mais úmidos.

Além disso, a cidade acabou criando uma cultura forte em torno da escalada. Com o tempo, escaladores locais e visitantes abriram centenas de vias, transformando Itatim em um verdadeiro “laboratório” ao ar livre para o esporte. Hoje, o destino atrai gente de todo o Brasil e até de fora, seja para treinar, competir ou simplesmente explorar novas rotas.

Melhor temporada

Na maior parte do ano, prevalece o clima seco, ensolarado e ventoso durante a maior parte do ano. Os melhores meses para a escalada são entre abril e outubro, com a estação seca e o clássico cenário desértico da Caatinga.