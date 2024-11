PERFIL

Conheça a indígena baiana escolhida pelo Instagram pela relevância na rede social

Projeto da Meta convidou 10 jovens influenciadores para promover novos formatos de criação de conteúdo digital

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de novembro de 2024 às 13:10

Alice Pataxó Crédito: Divulgação/Meta

Com apenas 23 anos, a jovem baiana Alice Pataxó já carrega mais experiências do que imaginava viver. Desde que começou a usar a internet como forma de trabalho, a criadora de conteúdo alcançou reconhecimento suficiente para integrar, neste ano, o grupo de influenciadores escolhidos para o projeto Creators of Tomorrow, da empresa Meta. Com pouco mais de 170 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a jovem indígena Pataxó é a única baiana entre os 10 selecionados para o programa e terá conteúdos exclusivos impulsionados pela empresa.

“Fui convidada pela Meta justamente para intensificar a voz dos nossos trabalhos. É uma oportunidade incrível estar associada à empresa desse modo, acho que traz uma responsabilidade muito grande também e dá uma motivação ainda maior para a gente continuar esse trabalho”, celebra Alice.

Uma voz potente na luta contra as mudanças climáticas e questões ambientais, a jovem da Aldeia Craveiro, em Prado, no extremo sul da Bahia, desde cedo se viu engajada no ativismo. Filha e neta de educadores indígenas, sobrinha de lideranças na aldeia, não havia escapatória: sentiu a necessidade de adotar uma postura combativa e brigar pelos seus direitos desde a infância.

“Esse foi um ponto importante [para mim], primeiro na educação, porque eles eram muito focados nesse tema, eu tinha uma paixão muito grande, fiz parte de grêmio estudantil e do movimento estudantil da cidade”, relembra a jovem, saudosista.

Aos 14 anos, Alice já demonstrava sua potência como líder estudantil e chegou a ser eleita um dos nomes na lista BBC 100 Women de 2022, indicada pela ativista paquistanesa e vencedora do prêmio Nobel da Paz de 2021, Malala Yousafzai. Alice também esteve na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de 2021 (COP26), realizada na cidade de Glasgow, na Escócia.

O “compromisso inabalável da Alice na luta que envolve mudanças climáticas, equidade de gênero e direitos indígenas”, mencionado por Malala, pode ser facilmente visto através das publicações da influenciadora, que esbanja beleza, conhecimento e ancestralidade em seu perfil. Embora se inserir como uma comunicadora nas redes sociais não fosse uma ideia, a princípio, premeditada, se tornou um caminho para fazer ecoar o grito em prol da causa indígena.

Alice conta que começou usando as redes apenas como forma de estreitar conexões com pessoas da família e da própria comunidade, mas quando começou a falar sobre questões políticas e culturais do local onde vivem, outras pessoas ficaram interessadas.

“As pessoas não conhecem muito da realidade que eu vivo e era interessante que elas gostassem de nos ver e ouvir sobre o que a gente vive na comunidade indígena. Através desse trabalho eu consegui despertar um pouco da curiosidade [das pessoas] e ensinar algumas coisas que são interessantes nesse sentido”, expressa a ativista e embaixadora da World Wide Fund for Nature (WWF) no Brasil.

Com o Creators of Tomorrow, Alice tem a possibilidade de expandir seus horizontes e levar seu conteúdo para um novo público. Durante a visita ao escritório da Meta no Brasil, na capital paulista, a jovem baiana e os demais influenciadores do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo produziram conteúdo para o Instagram sobre seus respectivos nichos, além de abrir diálogos sobre o papel social dos influenciadores.

“Uma coisa muito marcante foi justamente a gente ter tido oportunidade de falar sobre como ser um bom comunicador, dar pequenas dicas para quem está começando, coisas que foram importantes para mudar a nossa trajetória”, comenta.

Ao lado de Alice, Lívia Reginato (@livresenhas), Maria Eduarda Valério (@stace_hills), Martin (@martinn), Enzo Baracho (@oenzobaracho), Gabriella Moretti (@ gabirmoretti), Victória Gaibar (@vicgaibar), Malu Paris (@maluparis), Dante Olivier (@olivierdante) e João Vitor Mello (@joaovitormello) integram o time de influenciadores para a segunda edição do projeto, iniciado em 2023.

O programa "é uma celebração da criatividade, autenticidade e do impacto dos criadores de conteúdo em suas comunidades”, que criam conexões e novas possibilidades e formatos para conteúdos digitais.