SAÚDE

Conheça espaços que oferecem fisioterapia gratuita em Salvador

O CORREIO reuniu sete locais em diferentes pontos da capital baiana que oferecem o serviço médico

Seja para auxiliar na recuperação de acidentes, no alívio de dores, na prevenção de lesões ou na melhora da qualidade de vida, a fisioterapia é indicada para pessoas de todas as idades. Entre as técnicas empregadas pelos profissionais da área, estão massagem, termoterapia e eletroterapia para restaurar, desenvolver e manter a capacidade física e funcional do paciente, geralmente encaminhados pela ortopedia, neurologia, pediatria e geriatria. Para ter acesso a um atendimento, é possível recorrer a clínicas especializadas ou a profissionais que prestam serviços individualizados, mas há também a opção de obter um atendimento gratuito em faculdades e unidades de saúde públicas. O CORREIO listou x locais que oferecem fisioterapia gratuita em Salvador. Confira abaixo: >