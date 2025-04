DE SALVADOR

Conheça o baiano operador de mercado que fez sucesso no Domingão com Huck: 'Sonho'

Nathan Gomes, 28, participou da estreia do quadro "3 minutos para brilhar" no domingo (6)

Maysa Polcri

Publicado em 7 de abril de 2025 às 13:30

Nathan Gomes soltou a voz no quadro "3 minutos para brilhar" do Domingão com Huck Crédito: Reprodução

A ficha de Nathan Gomes, de 28 anos, ainda não tinha caído nesta segunda-feira (7). O baiano, morador de São Caetano, em Salvador, participou da estreia do quadro "3 minutos para brilhar", do Domingão com o Huck, no domingo (6). Ele, que trabalha como repositor de um supermercado no bairro onde mora, mostrou seu talento para todo Brasil. Em alguns minutos, Nathan emocionou o público cantando um clássico de Gonzaguinha. >

"É uma das coisas que a gente sonha, mas nunca acha que vai acontecer de verdade. Minha ficha ainda está começando a cair", contou Nathan Gomes, que já foi reconhecido por clientes após a exibição do programa. O baiano começou a cantar na igreja evangélica que frequentava. Foi lá que descobriu o talento para a música. >

Sem oportunidades para desenvolver o lado artístico, e com a realidade batendo na porta, Nathan começou a se virar com outros trabalhos. Há quatro anos, é repositor de um mercado próximo de casa. "Quando saí da igreja, parei de cantar em público, foi um um sonho que ficou adormecido. Só cantava dentro de casa", falou. Apesar disso, a lembrança das apresentações de Nathan não saiu da cabeça de parentes e familiares. >

E foi a indicação de dois amigos que trilharam o caminho do baiano até o programa global. "Uma agência estava procurando pessoas com talento para a música e trabalham em outras atividades. Dois amigos me indicaram, e eu comecei a participar da seleção sem saber o que era", conta. >

Nathan só soube que participaria do Domingão quando o apresentador Milton Cunha, da Globo, apareceu de surpresa em seu local de trabalho. "Bateu um desespero, eu falei que não ia, mas meus amigos me convenceram", diz o baiano, que gravou a participação no programa de Luciano Huck no dia 20 de março. >

Entre a ida para o Rio de Janeiro e a exibição do programa, no domingo (6), muita gente desconfiou que Nathan estivesse mentindo. "Teve gente que só acreditou mesmo quando eu apareci na TV. Mas tá sendo muito legal, muitos clientes do mercado já me reconheceram, tiraram fotos", comenta Nathan. >