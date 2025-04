TALENTO BAIANO

Repositor de supermercados de Salvador dá show no palco do programa de Luciano Huck

Nathan Gomes participou do quadro "3 minutos para brilhar", que estreou neste domingo (6)

Direto de Salvador para o palco do Domingão com Huck, o repositor de supermercados Nathan Gomes participou do quadro "3 minutos para brilhar", que estreou neste domingo (6). >