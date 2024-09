ARQUITETURA E DESIGN

Conheça os espaços da CasaCor Bahia; evento abre às portas nesta terça (17)

Visitação ocorrerá de terça a domingo, das 15h às 22h; mostra estará disponível até 6 de novembro

Larissa Almeida

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 05:15

Living Room assinada por Mariana Leão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O resgate à memória ancestral e a vivacidade do agora são dois dos elementos que darão o tom da 28ª edição da CasaCor, maior evento cultural de arquitetura, paisagismo e design de interiores da América Latina. A iniciativa abre ao público de Salvador, nesta terça-feira (17), uma mostra de 52 ambientes projetados por 76 profissionais do ramo, no Bahia Othon Palace, situado no bairro de Ondina. Com 5 mil m² de mostra, os espaços contam com assinatura de arquitetos renomados e talentos emergentes, que idealizaram desde quarto de bebê com berço de macramê e tecnologia automatizada de luz, som e bolhas de sabão, até um quarto inserido no conceito de uma casa-bolha.

A inspiração dos profissionais girou em torno do tema “De Presente, O Agora”. Segundo Magali Santana, curadora desta edição, a proposta foi pensar no legado que a atual geração deixará para as próximas, sem abrir mão de honrar a ancestralidade. “Eu fiz questão de fazer uma imersão com todo o meu elenco, para que eles fossem buscar suas histórias e traduzissem isso de alguma forma. Houve um momento de parada para que se questionassem de onde vieram e quem tinham que honrar. Foi um processo lindo de ver. Muitos encontraram objetos do avô ou foram buscar peças no interior”, contou.

O resultado, conforme afirma Magali Santana, é a reunião de ambientes que devem inspirar os visitantes baianos. “A CasaCor serve de inspiração para a história cultural, já que a exposição que trouxemos mostra a história do Othon e das pessoas que se hospedaram aqui, a construção do hotel e a vida do arquiteto que o idealizou. Também, dá a possibilidade das pessoas conhecerem o evento e reúne palestras e vozes para transmitir conhecimento”, destacou.

A mostra ficará aberta entre 17 de setembro a 6 de novembro. A expectativa é de que até 50 mil pessoas marquem presença no Bahia Othon Palace durante esse período. A visitação ocorrerá de terça a domingo, das 15h às 22h. Os ingressos custam R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia-entrada para estudantes, professores, PCD e idosos). Sete ambientes, por sua vez, terão visitação gratuita. A CasaCor ainda definirá um dia para visitação com valores sociais.

Integração como tendência

Entre os destaques do evento, estão os cômodos integrados, que se diferenciam por trazer duas só propostas em um só lugar. No cômodo assinado por Marlon Gama, que apresenta um projeto de sala de estar integrada a uma área gourmet, a praticidade, diversão e o charme são algumas das características que levaram o arquiteto a apostar em um mix de elementos ultramodernos.

O lugar conta com formas orgânicas, compondo o ambiente, paredes forradas, base neutra no tom de cinza do limestone – pedra calcária natural – do piso e em todas as marcenarias, trazendo tons terrosos nos elementos decorativos como uma alusão à infância no interior no intuito de mesclar passado e futuro, como propôs o tema. “O Agora como Presente significa para nós um estado de espírito materializado na arte de ser feliz dentro da sua casa. Isso é representado no projeto pela liberdade nas misturas e pelo mix de estilos presentes no ambiente. Temos arte moderna, contemporânea, arte popular brasileira, clássicos misturados a atuais”, descreveu Marlon Gama.

Living Room com Espaço Gourmet de Marlon Gama Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Já no quarto de bebê assinado pelo Escritório Santo Traço Arquitetura, a integração se deu na união entre o resgate à infância do passado e a implementação de tecnologia moderna. Em um espaço dominado por formas arredondadas e elementos lúdicos, os arquitetos Naline Gouveia e Niva Sousa trouxeram a fluidez em um só espaço, que traz um lugar de um brincadeiras, uma área de leitura, uma área de convivência para os pais, bem como lugares para a amamentação e sono da criança.

“A ideia do projeto foi realmente a ancestralidade de casa de interior do sertão da Bahia, de uma casa de vó. Nós trouxemos elementos naturais, como o macramê no berço, o fuxico nas almofadas, colchas de retalhos e crochê. Tivemos a oportunidade de ter conosco o artista baiano Arthur Fraga, que trouxe a tela exclusiva ‘Meu Sertão”, disse Naline.

Quarto de bebê assinado pelo Escritório Santo Traço Arquitetura Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

“Buscamos no piso uma rocha que é baiana, extraída especialmente de Jacobina, numa paleta mais neutra, para que não interfira nos objetos que vão entrar no quarto. Como criança recebe muito presente colorido, a ideia é ter uma neutralidade nos tons, para não haver choque de cores”, completou.

No que tange à tecnologia, a integração ocorreu por meio da automatização. Com um tablet posicionado na parede, há comandos para o som embutido na movelaria, cenas de automação com luzes, música e temperatura para ajudar na rotina dos pequenos. “Criamos a hora de acordar, de dormir e de brincar. Inclusive, acrescentamos na automação a máquina da bolha de sabão, que funciona na hora de brincar”, ressaltou Niva.

Ligação com a natureza

Na varanda do Othon Palace, em frente ao mar da Ondina, um quarto envolto em uma cápsula-bolha é um dos expoentes do estilo que vem conquistando cada vez mais espaço entre aqueles que buscam maior contato com a natureza: a casa-bolha. Tendo como projetora a arquiteta Jessyka Cintra, o quarto com vista completa para o ambiente externo que o cerca é inundado por luz natural durante o dia e o céu estrelado durante a noite, sendo idealizado para locais com mata, campo ou floresta.

Só que o estilo orgânico, que põe os residentes em maior contato com a natureza, não depende apenas desse modelo de casas. No espaço Hogar, projetado por Mariana Leão, a sala de estar – que é iluminada quase exclusivamente por luz natural – é arquitetada de modo a proporcionar a sensação de aconchego junto aos elementos naturais e aposta nas cores em oposição ao minimalismo.

“O meu ambiente trouxe essa ideia de uma casa que acolhe o que é novo e que resgata e guarda também histórias e objetos afetivos, além de arte. É um resgate ao convívio familiar, todo o layout do espaço foi pensado para promover encontro, conversa e interação. É uma casa que tem vida e alguém de fato mora ali. Para criar essa atmosfera, eu trouxe uma mistura de objetos e livros antigos, com peças e obras de arte modernas, e outras também mais clássicas, mais atemporais. Abusamos bastante dos tecidos, porque ele traz muito esse aconchego, que remete a essa casa que é de uma outra época”, detalha Mariana Leão