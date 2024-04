INOVAÇÃO

Connected Smart Cities começa com apresentação da Banda Didá

Evento reúne autoridades públicas dos 9 estados do Nordeste, em Salvador, para discutir o avanço das cidades

Gil Santos

Publicado em 18 de abril de 2024 às 10:11

Connected Smart Cities acontece em Salvador Crédito: Gil Santos/CORREIO

Começou! Prefeitos, secretários e representantes das cidades dos 9 estados Nordestinos estão reunidos na manhã desta quinta-feira (18) para participar do Connected Smart Cities, no Centro de Convenções, na Boca do Rio. O evento vai discutir tecnologia, sustentabiliadde e conectividade como elementos para o desenvolvimento das cidades. A abertura contou com a participação da Banda Didá.

Os participantes terão acesso a rodadas de negócios, workstations e uma exposição com as soluções e tecnologias mais inovadoras para a região. O evento terá 28 horas de conteúdo em seis palcos simultâneos, contando com 18 painéis e mais de 100 palestrantes, entre eles o prefeito de Salvador, Bruno Reis.

"É um grande evento. A prefeitura, nos últimos anos, tem investido muito em tecnologia e inovação. Nosso objetivo é consolidar como uma das cidades mais inteligentes do Brasil", disse o prefeito, que destacou as ações já realizadas na cidade. "Já usamos tecnologia e inovação com a construção de um plano diretor, fizemos investimentos expressivos, com a passagem de infovias na cidade, levando wifi para as praças públicas e prédios públicos do comércio", elencou.