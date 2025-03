DIA ÚNICO

Construtora baiana faz maior lançamento imobiliário do Brasil em 2025

Em evento para 1,5 mil pessoas, VCA apresenta R$ 1 bilhão em novos empreendimentos

Donaldson Gomes

Vitória da Conquista Publicado em 28 de março de 2025 às 17:00

Jardel Couto, CEO da VCA, em primeira convenção de vendas da empresa Crédito: Divulgação

Quase 1,5 mil pessoas, incluindo 800 corretores de três estados e dezenas de cidades lotaram o Centro de Convenções Divaldo Franco, em Vitória da Conquista, para ver de perto o que a construtora e incorporadora conquistense VCA definiu como o seu “Dia único”. Além de apresentar ao mercado imobiliário o maior lançamento do ano no país, com um volume geral de vendas (VGV) de R$ 1 bilhão, a empresa mexeu com a rotina da principal cidade do Sudoeste baiano ao promover um show para 16 mil pessoas, com os ídolos do sertanejo universitário Mateus e Cauan, na Arena Miraflores, previsto para acontecer nesta sexta-feira (dia 28) à noite. >

“Um dia para viver uma imersão no universo e nas oportunidades VCA, com compartilhamento técnico e apresentação de informações estratégicas da companhia para nossos colaboradores, corretores, clientes e parceiros de negócios”. A afirmação é de Jardel Couto, CEO da VCA, para apresentar a primeira edição convenção anual da empresa, que projeta para 2025 um VGV acima de R$ 3 bilhões. >

A programação completa do evento, que prossegue até este domingo, prevê ainda apresentação das marcas, planos de expansão e desenvolvimento, visita técnica nos diferentes perfis de empreendimentos de Vitória da Conquista (BA), sessões de treinamento e capacitação focadas em vendas, assinaturas de novos financiamentos, novos lançamentos, networking e ativações de experiência de marca. No domingo, o espaço estará aberto para visitação gratuita do público.>

“O caminho já foi pavimentado e nós temos tudo dentro de casa para atingir a meta. Estamos preparados para oferecer o melhor preço, a melhor localização e o melhor produto. Não vamos entregar menos do que o melhor”, destaca Jardel Couto, em relação à expectativa de VGV.>

Homenageado na abertura da convenção, Gedel Couto, o fundador da VCA e pai de Jardel, destacou o DNA da empresa. “Queremos realizar sonhos, queremos que nossos clientes sejam os nossos publicitários”, destacou no lançamento do instituto que será mantido pela VCA e que leva o nome dele. >

Olhar para cidades médias>

O crescimento da VCA acontece ancorado na aposta em mercados que normalmente passam batidos pelas grandes incorporadoras e construtoras. Foi assim, longe da concorrência acirrada, que a empresa cresceu e desenvolveu um método próprio de vender e construir os seus produtos, com direito a uma marca registrada que faz a alegria da clientela: de empreendimentos voltados para o público de baixa renda a imóveis de alto padrão, a empresa sempre entrega os condomínios com uma piscina semiolímpica.>

De 2017 para cá, a empresa acumula um VGV de R$ 3,5 bilhões e a expectativa é de repetir esse número nos doze meses de 2025, com o lançamento de 10 mil novas unidades. Antes de 2017, a empresa tinha uma atuação familiar e voltada para operações de compra e venda de terrenos em Vitória da Conquista. >

Ao contrário do que acontece em mercados imobiliários mais maduros, onde as empresas do setor costumam se especializar mais em um determinado tipo de empreendimento, a construtora conquistense precisou diversificar. >

Com a aposta no conceito de startup, há grandes investimentos em inovações voltadas para a busca de oferecer no mercado o preço justo pelos produtos.>

De R$ 60 mil, no caso de lotes, a até R$ 1 milhão, a empresa busca oferecer todos os tipos de soluções imobiliária. Segundo o CEO da VCA, os compradores vão desde o público que ganha um salário mínimo até grandes investidores. Em todos os casos, a empresa busca oferecer um “algo mais”. Nos imóveis destinados ao público de menor renda, a empresa costuma entregar uma moto como mimo aos compradores.>

Para Jardel Couto, o interior é a nova fronteira do mercado. Cidades como Conquista, Guanambi, Lapa, Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Juazeiro, Petrolina e Caruaru já são realidades, mas ainda há espaço para muitos projetos. A aposta se estende para pequenas cidades litorâneas que tenham turismo consolidado. Até pela proximidade geográfica, a pretensão de ingressar no mercado do Sudeste, também pelo interior, passa por Montes Claros, em Minas Gerais. E um sonho que está no horizonte de Jardel Couto é o Litoral Norte da Bahia.>