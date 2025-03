"MARCAS COM ALMA"

Consultora de marketing Maria Brasil lança livro em palestra de Richard Barrett em Salvador

Autor britânico renomado assina o prefácio da obra, fruto do projeto de Mestrado em Branding da autora

A consultora e professora Maria Brasil lança seu novo livro em Salvador, reunindo aprendizados do mestrado em Marcas, Comunicação e Cultura realizado em Londres. A obra apresenta a "Anatomia da Marca", uma abordagem que prioriza a gestão estratégica de marcas com foco em valor humano e autenticidade. >

O primeiro evento de lançamento será na próxima quinta-feira (1º), no Teatro Sesc Casa do Comércio, durante palestra do britânico Richard Barrett, reconhecido especialista em liderança e valores humanos nos negócios, que também assina o prefácio do livro. Já no dia 3 de abril, o evento acontece na Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB). Ambos os eventos são abertos ao público mediante inscrição prévia. >