Contas da Embasa virão com QR Code para pagamento via PIX

As contas de água/esgoto da Embasa agora virão com QR Code que direciona para o pagamento via Pix. A modalidade, além de ser mais prática, agiliza a informação da quitação do débito no sistema comercial da empresa, permitindo, em cerca de 30 minutos, que o cliente solicite serviços como religação, informação de pagamento para evitar cortes, emissão de certidões de adimplência, entre outros.



Para fazer o pagamento é bem simples: basta entrar no aplicativo do banco ou instituição financeira, buscar a opção “Pix”, selecionar a opção QR Code, escanear o QR Code que aparece na conta de água próximo ao código de barras e seguir com o pagamento.