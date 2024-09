EUCLIDES DA CUNHA

Contrato de R$ 400 mil para aniversário de cidade baiana é barrado pela Justiça

Foram encontradas suspeitas de irregularidades no processo licitatório da contratação

Da Redação

Publicado em 17 de setembro de 2024 às 20:38

Euclides da Cunha Crédito: Samory Pereira Santos

A pedido do Ministério Público do Estado da Bahia, a Justiça suspendeu nesta terça-feira (17) o contrato e pagamentos firmados pelo município de Euclides da Cunha, no nordeste do estado, com a ‘Ângelo Som e Entretenimento’. A empresa faria os serviços de estrutura, som e iluminação, avaliados em mais de R$ 400 mil, para a festa de aniversário da cidade prevista para ocorrer nesta quarta-feira (18) e na sexta-feira (20). Foram encontradas irregularidades na contratação da empresa.

A licitação foi realizada em “desacordo com a Constituição e legislação infraconstitucional” e que opinativo do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia (Caopam) apontou indícios de irregularidades no pregão eletrônico para registro de preços visando a realização de eventos e comemorações no município.

O CORREIO procurou a prefeitura de Euclides da Bahia para prestar esclarecimentos, mas não houve retorno. O espaço segue aberto.

“Dentre as inconformidades, constam a estimativa de quantitativos de itens discrepantes, sem demonstração da exigência de cada um deles e sem apontar as datas dos eventos e qual seria a necessidade específica das quantidades”, destacou a promotora de Justiça Laíse de Araújo Carneiro, autora da ação. O MPBA chegou a emitir uma recomendação ao município para suspender os contratos, mas não houve resposta da administração municipal até o abertura da ação cautelar.