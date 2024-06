POLÍTICA

Coordenador do MBL acusa Jerônimo de dar empurrão e beliscão durante ato em Conquista

No vídeo, que foi divulgado por Vitor Rangel no Instagram, ele aparece fazendo questionamentos ao governador

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 22:59

Coordenador do Movimento Brasil Livre (MDB), Vitor Rangel disse, nesta segunda-feira (10), que foi empurrado e beliscado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), durante ato em Vitória da Conquista na última sexta-feira (7).

No vídeo, que foi divulgado por Vitor Rangel no Instagram, ele aparece questionando o governador: “O que o senhor acha de receber um dos maiores salários do Brasil enquanto nossos professores estão em greve?”. Jerônimo não responde e depois o coordenador do MBL relata:

“Me empurrou e me deu um beliscão aqui por baixo e me jogou para fora. Eu só fiz uma simples pergunta ao governador: por que ele recebe um dos quatro maiores salários de governadores em todo o Brasil enquanto a nossa educação é um lixo? Ele teve coragem de dizer que não existe greve nenhuma e ainda me deu um beliscão. Isso é comportamento de governador?”, questionou Rangel, que é estudante de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB).

Com o novo reajuste salarial, aprovado pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) no final do mês passado, Jerônimo Rodrigues passou a ter o quarto maior salário entre todos os gestores estaduais do País.

O petista baiano só não fica, na questão dos rendimentos, à frente dos governadores de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD), do Acre, Gladson Cameli (PP), e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), conforme levantamento feito pelo portal Uol. O salário do governador baiano terá um aumento em duas partes. Desde o mês passado, ele passou a receber R$ 36.171,43 e, a partir de agosto, será de R$ 36.894,89.