Corpo de Bombeiros vai distribuir 1500 quentinhas de caruru na festa de Santa Bárbara

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) vai distribuir 1500 quentinhas de caruru durante os festejos de Santa Bárbara no dia 4 de dezembro, ao meio dia, no quartel do 1° BBM, na Barroquinha, em Salvador.



As homenagens começam com uma missa campal seguida da procissão e do tradicional caruru para os devotos, por volta do meio dia. A previsão é que sejam utilizados mais de 10 mil quiabos para as 1500 quentinhas que vão ser distribuídas na sede do comando geral, na Barroquinha.