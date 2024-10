EXECUÇÃO

Corpo de dono de restaurante é localizado em Salvador; família identificou vítima no IML

Lucas estava desaparecido desde a noite do último sábado (19), quando foi abordado por um grupo armado no fim de linha do bairro de Novo Horizonte.

Ao CORREIO, familiares contam que ele tinha saído de casa, no bairro de Novo Horizonte, para deixar a sogra em Sussuarana. Depois ele voltou para a região em que morava, mas foi abordado por homens durante o trajeto. A moto, celular e outros objetos que estavam com Lucas também não foram encontrados.

Não há informações sobre o motivo do sequestro. "Não sabemos o que aconteceu, só sei dizer que ele não era envolvido no mundo do crime. Mas hoje, para as coisas acontecerem, não precisa ser desse mundo", diz um tio - a identidade será preservada para proteção da fonte.