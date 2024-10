PERIGO NAS PRAIAS

Corpo de homem é retirado do mar de Amaralina; suspeita é de afogamento

Em nota, a Polícia Civil disse que a 28ª Delegacia Territorial do Nordeste de Amaralina registrou a "ocorrência de morte a esclarecer sem indícios de crime". "De acordo com o relato, a unidade policial foi acionada sobre a localização do corpo de um homem não identificado na praia de Amaralina, com suspeita de afogamento".