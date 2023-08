Corpo de homem morto em saída de show é sepultado: 'Choque muito grande'

Uanderson Santana Santos. Crédito: Reprodução

O corpo do auxiliar de obras Uanderson Santana Santos, de 26 anos, foi velado e sepultado nesta segunda-feira (7) no Cemitério de Brotas, em Salvador, em meio a muita tristeza. Uanderson foi morto na saída do show '10 horas de arrocha', no Parque de Exposições, na manhã do domingo.

Do portão do cemitério, já era possível ouvir gritos de familiares e amigos de Uanderson dentro da primeira capela do cemitério. Por conta da emoção, o pai de Uanderson nem mesmo conseguiu comparecer ao velório.

Uma prima do auxiliar de obras, que prefere não se identificar, diz que ele era "muito alegre". "Infelizmente, ao sair da festa uma covardia... A violência é isso aí, destrói família". Ela diz que a família está muito "fragilizada" e não conversou sobre o crime ainda com a namorada de Uanderson, que estava com ele. "A sensação de perda pela covardia é tão grande que a gente ainda não tá conseguindo absorver muita coisa".

Valdilene Rodrigues, 56 anos, amiga e vizinha da família, conhecia Uanderson desde que ele era criança. "Era uma excelente pessoa, maravilhoso, a gente podia contar com ele, resolvia as coisas. Aparentemente tranquilo. Está todo mundo chocado como veio a acontecer isso", disse.

Segundo a amiga, Uanderson estava curtindo a festa com a namorada. "E de repente acontece uma coisa dessa que a gente não sabe nem explicar o que realmente aconteceu", acrescenta. "O que a gente quer é Justiça. Só Deus sabe o que realmente aconteceu. Choque muito grande. Por conta de bobagem acontecer uma tragédia dessa", afirmou, acrescentando que Uanderson era "muito querido".

Uanderson deixou dois filhos, de 4 e 6 anos, de um relacionamento anterior.

Crime

O auxiliar de obras Uanderson Santana Santos, 26 anos, morto a facadas assim que deixou o show '10 horas de arrocha', no Parque de Exposições, na manhã deste domingo (6), foi aguardado pelo acusado do crime no portão de acesso ao evento. De acordo com familiares da vítima, após brigarem na festa, o suspeito foi escoltado por seguranças até a saída. De lá, ele teria ido em casa buscar a arma do crime.

"Eles discutiram dentro da festa, o pessoal separou e os seguranças colocaram o cara para fora. Ele foi em casa, pegou uma faca e ficou esperando Uanderson sair. E foi na covardia: ele veio por trás e o golpeou", conta um primo da vítima.

Uanderson recebeu três golpes de faca, sendo um na cabeça, o segundo no peito e o último na garganta. A família apontou que no laudo consta que um dos golpes atingiu a veia aorta, o principal vaso sanguíneo do corpo. O jovem morreu no local do crime. Seu corpo foi encontrado em frente ao Parque de Exposições e encaminhado para perícia. Os familiares fizeram reconhecimento por volta das 16h deste domingo, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).