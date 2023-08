Acusado de matar homem a facadas na saída de show esperou vítima no portão do evento

DHPP investiga o crime. Crédito: Haeckel Dias/Polícia Civil

O auxiliar de obras Uanderson Santana Santos, 26 anos, morto a facadas assim que deixou o show '10 horas de arrocha', no Parque de Exposições, na manhã deste domingo (6), foi aguardado pelo acusado do crime no portão de acesso ao evento. De acordo com familiares da vítima, após brigarem na festa, o suspeito foi escoltado por seguranças até a saída. De lá, ele teria ido em casa buscar a arma do crime.



"Eles discutiram dentro da festa, o pessoal separou e os seguranças colocaram o cara para fora. Ele foi em casa, pegou uma faca e ficou esperando Uanderson sair. E foi na covardia: ele veio por trás e o golpeou", conta um primo da vítima.

Uanderson recebeu três golpes de faca, sendo um na cabeça, o segundo no peito e o último na garganta. A família apontou que no laudo consta que um dos golpes atingiu a veia aorta, o principal vaso sanguíneo do corpo. O jovem morreu no local do crime. Seu corpo foi encontrado em frente ao Parque de Exposições e encaminhado para perícia. Os familiares fizeram reconhecimento por volta das 16h deste domingo, no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IMLNR).

O enterro do jovem está previsto para acontecer nesta segunda-feira (7), no Cemitério Municipal de Brotas, às 11h.

Trabalhador e caseiro

Segundo familiares, Uanderson era um rapaz tranquilo. Ele havia obtido uma guia para vender bebidas no show, mas resolveu curtir o evento com a namorada de última hora, o que não era muito comum. É que, sendo filho caçula, ele costumava passar o tempo livre em casa, no Bairro da Paz, e era considerado 'bobo' por quem o conhecia por ser brincalhão e confiar facilmente nas pessoas, conforme conta seu primo, o autônomo Paulo Ribeiro, 45 anos.

"Era um menino bom, trabalhador, nunca fez nada de ruim. Ele estava trabalhando numa obra recentemente e estava esperando uma rescisão que iria sair da empresa. Estão dizendo que ele era envolvido em facção, mas é mentira, ele é ficha limpa. Era bobo, confiava em todo mundo, achava que todo mundo era amigo", reitera.

Em um relacionamento com uma jovem que estava com ele no show, os primos acreditam que a briga de Uanderson com o acusado do crime possa ter sido motivada por ciúmes. "A namorada dele é bonita. Pode ser que o cara tenha 'criado olho' nela e ter mexido com a menina. Ninguém sabe, mas na certa o agressor achou que ela chamou atenção, queria alguma coisa e ele (Uanderson) não gostou", especulam.

Justiça

Segundo a Polícia Civil, o acusado foi preso em flagrante. Na ação de contenção da briga, um policial militar ficou ferido após ser atingido por uma garrafa lançada pela namorada do autor do homicídio. Ela também foi autuada em flagrante pelo crime de lesão corporal.

Com o acusado preso, a família do auxiliar de obras pede apenas que a justiça continue sendo feita. "A única coisa que nós esperamos é a justiça. Infelizmente, a Justiça do Brasil é péssima, mas esperamos que ela seja cumprida", frisam.

Procurada para atualizações sobre o caso e esclarecer a motivação da briga, a Polícia Civil (PC) informou que a investigação ainda está em fase inicial e que não há novos desdobramentos.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes da 58ª CIPM e 82ª CIPM realizavam patrulhamento em um evento no Parque de Exposições, quando foram informadas que havia um homem ao solo ferido por golpes de arma branca na área externa do evento. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).