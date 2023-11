Corpo de homem que desapareceu após naufrágio em Camamu é encontrado

O corpo de um homem que estava desaparecido desde que uma "catraia" naufragou na região de Maranguá, perto de Camamu, na Bahia, foi encontrado na manhã deste domingo (19) em uma área de manguezal perto do ocorrido, informou a Marinha do Brasil.



Ribeirinhos da região foram responsáveis por localizar o corpo, em meio a uma busca que era conduzida pela Delegacia dos Portos em Ilhéus (Delilhéus).



Segundo a Marinha, a catraia levava ainda outros dois homens, que conseguiram nadar e se salvaram. O acidente aconteceu na manhã do sábado e desde então equipes de Busca e Salvamento (SAR) da Marinha estavam suporte à operação de buscas com embarcação e uma moto aquática.