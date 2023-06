Corpo de travesti é encontrado com marcas de tiros na Bahia

Uma travesti foi morta a tiros em Eunápolis, no sul da Bahia, nesta quinta-feira (20). O corpo de Joana Smith, de 20 anos, foi encontrado com as marcas dos disparos na Estrada do Parque Vaquejada.



A Delegacia Territorial de (DT/ Eunápolis) está apurando o homicídio. Segundo a Polícia Civil, a vítima e dois amigos foram abordados por quatro homens armados, na saída de uma festa. A dupla foi liberada e Joana continuou em poder dos sequestradores.