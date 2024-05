RELIGIÃO

Corpus Christi lota igrejas em Salvador nesta quinta (30)

Festa é um momento de reflexão sobre o sacrifício feito por Jesus

Gil Santos

Publicado em 30 de maio de 2024 às 14:04

Arcebispo durante a cerimônia na Catedral Basílica Crédito: Ana Lúcia Albuquerque/ CORREIO

As celebrações de Corpus Christi deste ano foram com igrejas lotadas. Na Catedral Basílica, no Terreiro de Jesus, o público foi tão grande que dezenas de pessoas sequer conseguiram entrar no templo e tiveram que assistir à cerimônia em pé, do lado de fora. Alguns, mais prevenidos, levaram cadeiras. A maioria vestiu branco, nesta quinta-feira (30), e saiu em procissão pelas ruas do Centro Histórico após a missa, com cânticos e orações.

A celebração pelo Corpo de Cristo (Corpus Christi) é uma referência à morte e ressurreição de Jesus. A festa sempre ocorre 60 dias após a Páscoa e é tão importante que, em muitos locais, é feriado. Em Salvador e Região Metropolitana 102 paróquias celebraram a data com uma programação especial, que incluiu missas, procissões e tapetes temáticos.

Na Catedral Basílica foram duas missas pela manhã. A primeira estava marcada para 8h e o público chegou cedo. A segunda, às 9h, foi presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, cardeal dom Sérgio da Rocha, que afirmou que a data é o momento de refletir sobre o sacrifício que Jesus fez, e deve servir também de inspiração para os cristãos.

"A celebração é a manifestação crítica da fé em Cristo na eucaristia. É também um momento de comunhão, unidade, de fraternidade. O mundo de hoje necessita de gente que caminha animada pela fé em Cristo e também como irmãs e irmãos. Corpus Christi traz essa mensagem. Com Cristo caminhamos unidos, mas também como irmãos e irmãs", disse.

O centro da igreja foi tomado pelos tapetes temáticos que já fazem parte da tradição. O mesmo ocorreu na igreja do Imbuí. Na maioria das vezes, as peças são confeccionadas com uso de areia e serragem, seguindo um costume que surgiu na Europa, mas algumas paróquias inovaram usando grãos e outros elementos para ornamentar os templos. Na Catedral, a procissão teve início por volta das 10h30.

“Essa é a única ocasião no ano em que nós levamos pelas ruas o Santíssimo Sacramento. Existe a comunhão aos enfermos e hoje trata-se de uma manifestação pública e solene da fé em Cristo, e Jesus que vai pelas ruas faz-nos pensar que nós não estamos vivendo a fé só dentro dos templos, mas somo chamados a ser sal da terra e luz do mundo”, afirmou o arcebispo.

Diversas irmandades compareceram e a caminhada teve início no badalar dos sinos. Os religiosos formaram duas filas paralelas e os bispos se posicionaram no centro, com o Santíssimo Sacramento. O público acompanhou nas laterais e atrás. Essa foi a formação durante toda a procissão. Usando muletas, a aposentada Idalice Souza, 71 anos, participou e contou que considera Corpus Christi tão importante quanto o Natal e a Semana Santa.

“É o momento de relembrar a importância de Jesus, de lembrar das privações e do grande sacrifício que ele fez por nós. É um dia muito importante para a Igreja e isso pode ser percebido só olhando para essa missa lotada. Os cristãos de verdade sabem o valor do dia de hoje. Não é dia para pedir, nem para agradecer, é dia para refletir”, disse.

Na primeira parte da procissão, no trecho entre a Catedral e a Praça da Sé, pessoas se aglomeraram nas sacadas dos prédios para ver o cortejo passar. Turistas fizeram fotos e uma caixa de som posicionada na porta de uma loja entoava cânticos religiosos. No trecho seguinte, um minitrio acompanhou o grupo com louvores e orações. Em alguns momentos o público aplaudiu e também se emocionou.

A caminhada seguiu pela Rua da Ajuda, fez a volta próximo à Praça Castro Alves e retornou pela Chile voltando ao Terreiro de Jesus, onde o ato foi encerrado. A Polícia Militar e a Transalvador acompanharam e orientaram a procissão. À tarde, 15 igrejas terão programação especial por conta da data. Confira:

- Igreja Sagrada Família (Cúria Metropolitana de Salvador). Santa Missa às 17h, seguida de procissão na área externa do templo. Não haverá tapete;

- Paróquia Santo Agostinho (Areia Branca, Lauro de Freitas). Santas Missas nas comunidades Matriz, às 8h30, e São Judas Tadeu, às 19h30, ambas seguidas de procissões. Não haverá tapete;

- Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai, Salvador). Santa Missa às 16h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. Haverá tapete;

- Paróquia Nossa Senhora da Penha de França (Ribeira, Salvador). Santa Missa às 15h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário de Itapagipe, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. Haverá tapete;

- Paróquia Nossa Senhora dos Mares (Mares, Salvador). Santa Missa às 16h30, antecedida da adoração ao Santíssimo Sacramento. Não haverá tapete e nem procissão;

- Paróquia Santo Antônio Além do Carmo (Santo Antônio Além do Carmo, Salvador). Missa às 17h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento;

- Paróquia São João Batista (Vasco da Gama, Salvador). Santa Missa às 16h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento até a Comunidade São Roque. Não haverá tapete;

- Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro de Lauro de Freitas). Santa Missa às 16h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. Haverá tapete;

- Santuário Arquidiocesano do Coração Eucarístico de Jesus – Igreja de São Raimundo (Politeama, Salvador). Santa Missa às 16h, com a bênção do Santíssimo Sacramento. Não haverá tapete;

- Paróquia Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia, Salvador). Santa Missa às 17h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. Haverá tapete;

- Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves, Salvador). Santa Missa às 16h, seguida de procissão até a Comunidade São Filipe. Em ambas comunidades serão confeccionados tapetes;

- Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim (Bonfim Salvador). Santas Missas às 7h30, às 9h, às 10h e às 17h, sendo a última seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento. Não haverá tapete;

- Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas, Salvador). Missa às 17h, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento até a Casa Santa Dulce dos Pobres (Obra Lumen);

- Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória, Salvador). Santas Missas às 8h, às 9h e às 18h. Haverá tapete;