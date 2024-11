SERVIÇO

Corregedoria do MPF realizará atendimento ao público na Bahia nesta terça (12)

Cidadãos poderão registrar sugestões, elogios ou reclamações por meio do atendimento on-line

A Corregedoria do Ministério Público Federal (MPF) realizará atendimento à população interessada em registrar sugestões, elogios ou reclamações sobre a atuação do MPF na Bahia.

Na próxima terça-feira (12), das 11h às 17h, será disponibilizado um canal de atendimento online ao público, mediante agendamento prévio. Para agendar, os interessados devem enviar mensagem ao endereço de e-mail [email protected] , até as 17h do dia 11 de novembro, informando o horário de sua preferência.

O atendimento ao público é uma das atividades da correição ordinária realizada anualmente em todas as unidades do MPF. O objetivo é verificar a regularidade do serviço, a eficiência e a pontualidade dos membros no exercício de suas funções, além do cumprimento das obrigações legais.