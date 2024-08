JORNALISMO

CORREIO lidera indicações e classifica 15 conteúdos no Prêmio Sebrae Bahia

Jornal tem reportagens em formato de vídeo, texto, áudio e foto

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2024 às 18:55

Redação do CORREIO Crédito: Marina Silva/CORREIO

O CORREIO se classificou para a fase final do Prêmio Sebrae Bahia 2024. Ao todo, 15 conteúdos do jornal concorrem à premiação, o maior número dentre os concorrentes As matérias incluem reportagens especiais, fotos, vídeos e podcast. A iniciativa tem o objetivo de reconhecer os melhores trabalhos jornalísticos sobre empreendedorismo.

O Prêmio reconhece os melhores trabalhos que tratam do universo do empreendedorismo, em quatro categorias principais: Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo. O CORREIO se classificou em todas as modalidades. Para o editor de mídia, Jorge Gauthier, a seleção aponta para um destaque no mercado. “Mostra que o CORREIO é um veículo que produz conteúdo para diversas plataformas. Ter se classificado em todas as categorias significa que hoje somos o maior produtor de conteúdo do estado”, afirma.

A editora-chefe do jornal, Linda Bezerra, ainda ressalta que a inovação é a chave para o reconhecimento. “Todo mundo está cavando e indo em uma direção. É o que o mundo exige hoje, conhecimento nas várias áreas. Falar várias vozes e com várias vozes”, diz.

“Somos digitais. Isso é o que mais me entusiasma, não é nem ter 15 indicações e os concorrentes terem quatro ou duas, é estar em tanta linguagem”, acrescenta.

Conheça os trabalhos

O podcast “Conheça startup nordestina que criou tecnologia que trata água com luz solar em comunidades”, criado por Gauthier e realizado em parceria com a jornalista Isis Cedraz, é um dos destaques nas produções de áudio. O produto faz parte do projeto “Transformação Social" que destaca empresas envolvidas no desenvolvimento de produtos voltados à sustentabilidade. Já são oito episódios.

Há também reportagens em formato de vídeo, é o caso do “Vamos garimpar?”. A repórter Elaine Alves conta que o projeto surgiu na sua audição para entrar no CORREIO, e a equipe gostou tanto que aprimorou a iniciativa já visando o Prêmio Sebrae. “A produção de vídeo aqui é muito interessante. É uma forma de produzir conteúdo que ajuda a pessoa a ver como tudo acontece e traz uma perspectiva diferente”, avalia. A iniciativa tem participação de Jorge Gauthier e Gabriel Cerqueira.

"Me sinto feliz de ver que é possível falar de temas como empreendedorismo dentro da educação, que é uma área que direciona muito do meu trabalho" Thais Borges Repórter

"São matérias que a gente faz com carinho e é bom ver elas sendo reconhecidas por outras pessoas também, levando o meu nome, mas também do jornal CORREIO" Carolina Cerqueira Repórter

"Sou verdadeiramente apaixonada pela fotografia e ser indicada para o Prêmio pelo segundo ano consecutivo só me mostra que estou no lugar certo" Ana Albuquerque Repórter fotográfico

"A fotografia por si só já conta histórias, transmite emoções. [O objetivo das fotos] é trazer mais riqueza para a reportagem. A partir disso, texto e foto se complementam”" Marina Silva Fotojornalista

Bahia está entre os mais concorridos

A Bahia foi o terceiro estado com maior número de inscrições para se candidatar ao prêmio no Brasil. Tiveram o maior número de reportagens inscritas São Paulo (322), Minas Gerais (220) e Bahia (184).

A divulgação dos 1°, 2° e 3° colocados em cada categoria do Prêmio Sebrae de Jornalismo na Bahia será em 10 de setembro, durante o 1º Encontro Baiano de Comunicadores, na sede do Sebrae. No estado, 49 trabalhos disputam a avaliação dos jurados.

Os trabalhos passam por três etapas: a primeira, em nível estadual, classifica os concorrentes para a etapa regional. A premiação baiana prevê certificados de finalistas para o 2° e 3° lugar de cada categoria.

Já os primeiros lugares levam para suas redações os seguintes prêmios: troféu do 11° Prêmio Ssebra de Jornalismo e certificados de vencedores, um kindle por categoria, participação na etapa regional Nordeste do prêmio e um prêmio surpresa que ainda será revelado.