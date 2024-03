POLÍTICA

Correntina: Do mesmo partido do prefeito, presidente da Câmara rompe e declara apoio ao pré-candidato da oposição

Além de Negão do Satú, outros quatro vereadores do município também anunciaram saída do bloco do governo na cidade e migraram para o grupo de Mariano, que conta agora com o apoio de nove legisladores. A Câmara Municipal de Correntina tem 13 vereadores. Com isso, Maguila ficou apenas com quatro integrantes em sua base no Legislativo da cidade, localizada no Oeste baiano.